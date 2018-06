Auch wer Christian Odzucks "Nieteum" (2018) betritt, sollte alle Hoffnung fahren lassen. Immerhin bezieht sich der Bildhauer in seiner Installation auf Dantes "Göttliche Komödie". Und da heißt es: " Es war in unseres Lebensweges Mitte, / Als ich mich fand in einem dunklen Walde / Denn abgeirrt war ich vom rechten Wege ." Ganz so höllisch geht es in Odzucks U-Bahn-Säulendickicht nicht zu. Aber mindestens genauso theatralisch.