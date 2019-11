" Wie glücklich ist der Landschaftsmaler, der von jeder Veränderung in der Natur in jedem Moment erregt ist ", notierte einst der englische Maler und Aquarellist William Turner (1775-1851) - und wird mit dieser Einstellung einer der wichtigsten Maler der Romantik. In Kooperation mit dem Museum Tate in London sind nun rund 80 Werke Turners versammelt, die das erregende Zusammenspiel von Licht und Landschaft illustrieren.