" Durch den Lebensquell des Wortes kam nämlich die umarmende Mutterliebe Gottes zu uns; sie nährte unser Leben, hilft uns in Gefahren und leitet uns – als tiefe und zarte Liebe – zur Buße an ." So steht es bei der Mystikerin Hildegard von Bingen. Fleisch beziehungsweise Holz geworden ist die Mutterliebe Gottes für uns besonders zauberhaft in dieser mittelalterlichen Skulptur aus dem Kölner Museum Schnütgen. Zum Niederknien schön.