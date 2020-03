Kuratorin Alexandra Kolossa schafft es in der gähnenden Leere des Ludwig Forums in Aachen sogar, einen neuen Blick auf ohnehin schon aktuelle Kunst zu werfen. Auf Duane Hansons hyperrealistische "Supermarket Lady" (1970) nämlich. Die steht laut Kolossa eigentlich "für das amerikanische Konsumverhalten der 1970er Jahre. Und heute, in Zeiten von Corona, steht sie für unsere Hamsterkäufe".