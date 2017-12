Knisterkleider, Mitmach-Bilder und Mausefallen zum Schachspielen: Takako Saito ist eine zentrale Figur der Fluxus-Bewegung. Das Museum für Gegenwartskunst in Siegen hat der 88-jährigen Künstlerin 2017 endlich eine erste Retrospektive ausgerichtet. Dort kann man sogar, dem Motto "You and Me" gemäß, kleine Kunstwerke gemeinsam mit Saito kreieren.