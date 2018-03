Als chaotisch beschrieben Schlegel und Goethe die Präsentation im Privathaus Wallrafs, " in welchem die kostbarsten Gegenstände der Natur, Kunst und des Alterthums übereinander stehen, liegen, hängen und sich untereinander umhertreiben ", wie der Geheimrat notierte. Von der Qualität der Sammlung war er dennoch beeindruckt. Das gilt sicher auch für diese Venus nach dem Bade des Manieristen Giovanni da Bologna - so er sie denn in dem Durcheinander gesehen hat.