Eine Karikatur aus dem Jahr 1920, wild-abstrakte Gemälde und ein Frauenakt von Picasso aus der Nachkriegszeit: Mit der Schau "1919-2019 - Hundert Jahre Moderne" gibt das Wuppertaler Von der Heydt-Museum ab Sonntag (14.04.2019) einen Rückblick auf die Kunst der vergangenen hundert Jahre.

Ob es sich um Bilder von Otto Dix, Max Beckmann, Marc Chagall, Gerhard Richter oder eine dürre Statue von Alberto Giacometti handelt: Alles stammt aus den eigenen Beständen.

Von Beckmann bis Willeke

Werk des Künstlers Markus Willeke

Ein leuchtend gelber Schulbus in grauer Winterlandschaft ist eine der jüngsten und zugleich größten Arbeiten: Der aus Recklinghausen stammende Maler Markus Willeke hat das Bild 2012 gemalt. In die Zeit der 1920er Jahre führt ein Selbstbildnis in fahlen Farben von Max Beckmann oder ein weiteres, in dem Otto Dix sich als Schönling zeigt.