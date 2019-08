Wenn es sich nicht um eine Auftragsarbeit handelt, bekommen die Urban-Art-Künstler kein Geld für ihre Arbeit. Allerdings haben Galerien und Museen deren Kunst für sich entdeckt. Zum Beispiel zeigt das Moco Museum in Amsterdam eine Sammlung von Werken des Street-Art-Künstlers Banksy. Hier seine berühmten Affen mit dem Slogan "Laugh Now, but one day we'll be in charge" (Lach jetzt, aber eines Tages werden wir das Sagen haben). Der Künstler kritisiert nicht nur die Arroganz der Menschheit gegenüber den Tieren, sondern auch die frühere Geringschätzung seiner Kunst in der sogenannten Hochkultur.