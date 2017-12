Für eine Ausstellung, die am 6. Dezember eröffnet, ist die erste Begegnung eigentlich nicht unerwartet: Im Foyer begrüßt ein fast zwei Meter großer Nikolaus von Martin Honert die Besucher. Metaphorisch bereitet er auf das vor, was in "Unerwartete Begegnungen" zu sehen ist: Die Westfälische Provinzial Versicherung hat den Sack ihrer Sammlung aufgemacht und beschert uns Exponate von 37 Künstlern, die mit der Region verwoben sind.