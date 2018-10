Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Architektur, Exponat und Besucher, Distanz und Aktion prägt auch jenen Raum, in dem von Brandenburgs Film "It Has a Golden Sun and an Elderly Grey Moon" (2016) läuft. Er zeigt sieben hell gekleidete Tänzer, die mit bunten Tüchern hantieren und eine treppenartige Konstruktion besteigen, die in Bonn real den Raum dominiert.