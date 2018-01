Skulpturen-Bastler Thomas Schütte stellt in Neuss aus

Von Thomas Köster

Zwei Mal im Jahr zeigt Thomas Schütte in seiner Skulpturenhalle Werke von Kollegen – und einmal von sich selbst. Das findet meist in aller Stille statt. Doch jetzt stellt Schütte 30 Werke in Neuss aus.