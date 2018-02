Hunderte von Fotokünstlern werden im Rahmen der beiden Festivals "Photo Weekend" und "Duesseldorf Photo" in der Landeshauptstadt zu sehen sein. Die Bandbreite der Ausstellungen reicht von dokumentarischen Perlen, wie den Fotografien, die der Schauspieler Dennis Hopper zwischen 1961 -1967 machte, über die Modefotografien von Louise Dahl-Wolfe oder die Langzeitporträts von Politikern von Herlinde Koelbl bis hin zu Werken von jungen Nachwuchstalenten aus der Region.

Streit ums Festival

Ursprünglich gab es in Düsseldorf seit 2012 nur das "Photo Weekend"-Festival. Nach einem Streit im vergangenen Jahr entstand die Parallel-Veranstaltung "Duesseldorf Photo". Der Hintergrund: Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel wollte dem Chef des NRW-Forums, Alain Bieber, die Organisation des "Photo Weekend" übergeben und forderte die langjährige Verantwortliche Clara-Maria Sels auf, ihre Aufgabe zu beenden.

Galeristen unterstützen Sels

Die Galeristin wollte das nicht hinnehmen - und 20 Galeristen der Stadt zeigten sich solidarisch. Sie kündigten an, das "Photo Weekend" im Februar 2018 unter der Leitung von Sels durchzuführen - was sie nun auch tun. Die Stadt reagierte auf den Protest mit dem neuen Festival "Duesseldorf Photo" unter der Leitung von Bieber, an dem 50 Institutionen wie der Aquazoo, die Architektenkammer, die städtischen Museen und auch einige Galerien teilnehmen. Ob es in Zukunft Kooperationen zwischen den Festivals geben oder man sich terminlich trennen wird, blieb bisher unklar.

2012 von Werner Lippert gegründet

Das "Photo Weekend" wurde 2012 vom ehemaligen Direktor des NRW-Forums Werner Lippert gegründet. Er hatte damals auch die Galeristin Clara Maria Sels für die gemeinsame Organisation des Festivals gewonnen. Nach dem Ausscheiden Lipperts führte sie das Festival - in den ersten Jahren ohne finanzielle Unterstützung der Stadt - weiter. Als die Stadt sich entschied, das Festival auszubauen und mit höheren Beträgen zu fördern, sollte Sels die Leitung abgeben.