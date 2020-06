Hygiene ist gerade bei dieser Ausstellung sehr sinnvoll, denn Mitmachen ist in den meisten Fällen sehr gewünscht. So wie bei Rachel Monosovs Installations-Parcours

"The Blind Leader", 2018), der sich unter anderem mit den Auswirkungen (politischer) Macht und Kontrolle auf das Individuum beschäftigt. An einer Station soll man sich beispielsweise selber an Bein und Hals fesseln - oder fesseln lassen.