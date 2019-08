Ganz am Anfang steht die Zeichnung. Auch hierfür gibt es ein eigenes Atelier, das auch als Besprechungsraum dient. " Bei einer Zeichnung weiß man auch nicht, wo sie hinführt ", sagt Cragg. " Eine Zeichnung ist erstmal ein Abenteuer, eine Reise. " Wenn sie glückt, mündet sie in einer Kleinskulptur aus Holz und Ton. Und am Ende vielleicht in einer größeren aus Bronze.