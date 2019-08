In ihren Ateliers strickt Bauermeister an diesem Lebensfaden unermüdlich weiter. Anfangs in der Kölner Lintgasse 28, wo sie Mitte der 50er Jahre die Fluxus-Bewegung mit begründete. Dann für Jahrzehnte in Rösrath, nach der Ehe mit Karlheinz Stockhausen, alleinerziehend mit vier Kindern. Und jetzt, im Alter, in Reichshof-Oberagger im Oberbergischen Land.