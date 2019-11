Siegerbild überzeugt durch Klima-Thema

Die Jury verstehe das Ölbild "Ikonostase" als Metapher für die Natur und das Göttliche. "Hinter der rostigen Wand ist es schön – aber ohne den Menschen", hieß es in der Laudatio.

Der Wilhelm-Morgner-Preis für Malerei wurde in diesem Jahr zum insgesamt 25. Mal verliehen. Mit 15.000 Euro gehört er zu den am höchsten dotierten Kunstpreisen in Deutschland.

Der Preis ehrt den Soester Künstler Wilhelm Morgner. Er starb im Ersten Weltkrieg im Alter von 26 Jahren. Morgner gilt als bedeutender westfälischer Maler des Expressionismus und als Wegbereiter der Abstraktion.