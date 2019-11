Depoorter hat Agata in einen Stripclub in Paris kennen gelernt. Inzwischen sind die Frauen miteinander befreundet. Die dank der Texte der Protagonistin installativ wirkende Fotoserie beruht auf der Vereinbarung "einander zu nutzen", also auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Das spiegelt sich in den Bildern ebenso wider wie in den anderen Serien.