In Köln formierte sich in den 1990er Jahren eine Szene aus jungen Künstlern, Zeitschriften, Galerien und alternativen Ausstellungsräumen, die eng miteinander – und mit anderen Szenen etwa in New York oder London – verwoben war. Im Bild: Kai Althoff, "Hilfen und Recht der äußeren Wand (an mich)", 1997.