Skulpturen-Schau zur Schönheit in Duisburg

Dem Thema "Schönheit" widmet das Duisburger Lehmbruck Museum ab Samstag (23.03.2019) eine große Skulpturen-Schau. Im Mittelpunkt stehen Werke von Auguste Rodin und dem in Duisburg geborenen Wilhelm Lehmbruck. Anlass ist der 100. Todestag Lehmbrucks am 25. März.

"Emotional, subjektiv und kontrovers"

Meister der Moderne im Lehmbruck-Museum Duisburg

" Was ist schön? " sei eine der meistgestellten Fragen in der Kunst, so die Duisburger Ausstellungsmacher. Anhand eines Dialoges von ausgewählten Arbeiten Wilhelm Lehmbrucks mit Skulpturen des französischen Bildhauers Auguste Rodin zeigt die Ausstellung, wie sich Schönheitsideal und Menschenbild im Wechsel vom 19. zum 20. Jahrhundert verändern.

Die Jubiläumsausstellung richte den Blick auf die "Belle Epoque", in der Rodin und Lehmbruck groß geworden sind. " Schönheit ist ein Thema, das uns alle berührt ", sagte Museumsdirektorin Söke Dinkla. " Es ist ein Thema, das unsere Gegenwart mit der Geschichte der Kunst verbindet. Es ist emotional, subjektiv und kontrovers. "

Claudel, Klinger und Matisse

Auf über 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden auch Werke von Alexander Archipenko, Hans Arp, Camille Claudel, Max Klinger oder Henri Matisse gezeigt. Insgesamt sind rund 100 Arbeiten ausgestellt, darunter zahlreiche Leihgaben aus nationalen und internationalen Museen wie dem Musée Rodin in Paris, dem Gemeentemuseum in Den Haag, der Hamburger Kunsthalle und dem Centre Pompidou in Paris.