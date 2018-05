" Ich bin kein Deutscher. Ich bin Texaner" , sagt Robert Wilson, der hierzulande vor allem durch seine Opern- und Musicalarbeiten mit Philipp Glass ("Einstein On the Beach", 1970) und Tom Waits ("The Black Rider", 1991) bekannt geworden ist. "Ich komme eher von einer Philosophie, die fragt, was etwas ist, statt es zu erklären. Diese Herangehensweise zieht mich auch zu den Surrealisten hin."