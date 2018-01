Dass die fantastischen Fahrten der Kunst auch tödlich enden können, illustriert eine eher unscheinbare Vitrine zu dem Ausstellungsprojekt "In Search of the Miraculous" von Bas Jan Ader. Bei dessen Realisierung kam der Künstler während einer Atlantiküberquerung in einem Ein-Mann-Segelboot von Cap Cod nach Groningen 1975 ums Leben. Ein Jahr später trieb das Bootswrack vor der Küste von Irland an. " Das Meer, das Land – der Künstler erkennt mit großer Trauer, dass auch sie nicht mehr sein werden ", notierte Ader einmal.