Ihr filmisches Talent setzte Horn auch in zwei Spielfilmen um. Beide sind in Duisburg zu sehen. Bei "Buster's Bedroom" (1990) über ein junges Mädchen mit einem Fable für Buster Keaton ließ sich Donald Sutherland von einer Schlange umgarnen. Der Film lief zunächst in Cannes und danach im Museum of Contemporary Art in Los Angeles, zusammen mit einer Solo-Schau.