Früher war sie Armeleute-Essen, seit 2017 ist sie Unseco-Weltkulturerbe. 350 Stücke isst die Welt in der Sekunde. Zeit also, dass die Pizza ins Museum kommt. Und das in der ihr angemessenen Größe. Hier Tom Friedmans Popart-Blowup-Hommage von 2013, die ein wenig wie eine Illustrierung einer Liedzeile Dean Martins wirkt: "When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore" eben.