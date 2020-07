Prima Idea – Ölskizzen auf Holztafeln

Eine Perle der Ausstellung sind kleine Zeichnungen in Öl auf Holz, die Peter Paul Rubens malte, als Blaupausen für die Deckengemälde der Jesuitenkirche in Antwerpen. Christoph Stiegemann: " Was für eine Freiheit, die sich in den Skizzen zeigt."