alleskönner: Peter Behrens im MAKK

Nicht nur am Beispiel AEG macht die Kölner Schau nebenbei eines schmerzlich bewusst: Die Zeit der einst so großen Firmennamen, die Qualität mit gestalterischem Anspruch verknüpften und hierfür Künstler wie Peter Behrens engagierten, ist längst abgelaufen. Ohnehin hat die damalige AEG-Werbebotschaft " Perfekt in Form und Funktion " im Zeitalter von Sollbruchstellen etwas an Strahlkraft verloren.