Walentynowicz spielt mit den Positionen ihrer Kameras: Sie stellt sie an ausgewählten Orten auf, oftmals in dunklen Räumen mit unterschiedlichen, sich bewegenden Lichtquellen. Je nachdem, wie das Licht nun durch die Öffnungen der Kamera auf die sensible Oberfläche des Fotomaterials trifft, entsteht ein eigentümlicher Abdruck. "Of the Blind Spots", von den toten Winkeln aus, heißt dementsprechend auch eine Serie der Künstlerin.