Vielleicht will Hommel auch noch einmal selbst an der Kunstakademie studieren. Ein Gastsemester bei Gregor Schneider in Düsseldorf zum Beispiel. Zumindest böte sich das an. Schließlich hat Schneider sein Elternhaus in Mönchengladbach als "haus ur" auch in ein Kunstwerk verwandelt. Wenn auch auf weniger spielerische Art und Weise.