In den 1980er Jahren hat die Papierstadt Bergisch Gladbach damit begonnen, eine Sammlung mit künstlerischen Werken aus dem Material aufzubauen. In den letzten rund 40 Jahren sind so knapp 5.000 Exponate von international bekannten Künstler*innen wie Mischa Kuball, Jenny Holzer, Christo oder Jac Leirner zusammengekommen, die man gar nicht unbedingt vorrangig mit Papier in Verbindung bringt.