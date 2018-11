Die Welt-Moderne. "Museum global" in Düsseldorf

Es ist Zeit für eine neue Sicht der Dinge! Das sagen sich seit ein paar Jahren Museen wie das New Yorker MoMa , das Centre Pompidou in Paris oder die Londoner Tate. Und versuchen, ihren westzentrierten Blick abzustreifen und sich durch Ausstellungen und Ankäufe einer weltumspannenden Moderne zu öffnen. Die Idee ist auch in Düsseldorf angekommen (Tarsila do Amaral, "A Cuca", 1924).