Die Neuheiten auf der Möbelmesse imm Cologne sind oftmals so neu, dass es nur einen einzigen Prototyp gibt. Eigentlich kann es also keine parallele Ausstellung geben. Für ihr Konzept mussten sich Ana Relvão und Gerhardt Kellermann, die in München eine gemeinsame Design-Werkstatt betreiben, also etwas einfallen lassen.