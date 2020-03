Bleibt nur noch eine Frage: Wie tickt, wer stickt? Oder: Wie kommt Mann dazu, zu Nadel und Faden zu greifen, um damit Kunst zu machen? Indem man eine Lehre als Herrenschneider macht zum Beispiel! So wie Robert Abts. Für ihn ist Sticken " denken und erinnern – aktive Vorgänge und Versuch, gelöschte Zeit wieder in die Realität einzusetzen ". In "I can't go on. I'll go on" (2004) übersetzt er so einen Text Samuel Becketts über die Sisyphosarbeit der menschlichen Existenz auf Wollfilz.