" Meine Menschenfiguren haben die gleichen Vereinfachungsprozesse durchgemacht wie meine Gemälde ", sagte Miró. " So, in ihrer Vereinfachung, sind sie menschlicher und lebendiger, als wenn ich sie in allen ihren Details darstellen würde ." Wie phantasievoll der Künstler aber selbst beim Vereinfachen zu Werke ging, kann man jetzt in Wuppertal bestaunen ("Personnage", 1982).