"Micheal Jackson. On the Wall" ist noch bis zum 14. Juli 2019 in der Bundeskunsthalle Bonn zu sehen. Zur Ausstellung ist ein opulenter Katalog mit spiegelndem Umschlag erschienen, der wohl eine Anspielung an Jacksons Hit vom "Man in the Mirror" ist. "If you want to make the world a better place / Take a look at yourself and then make that / Change!" heißt es übrigens darin (Mr. Brainwash, "Michael Jackson", 2014).