" Der Weltstar Till Brönner hat sein Revier entdeckt ", sagt der Vorstand der Brost-Stiftung, Bodo Hombach (SPD), über die Fotos. " Er hat Bilder in die Welt gesetzt, die spiegeln, offenbaren und sich in die Köpfe eingraben. So wie der musikalische Ohrwurm eines Virtuosen. " Da schließt sich der Kreis. ("Alteingesessene Galerie am Bochumer Westring", 2019).