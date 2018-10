Im New Yorker MoMa und in der Londoner Tate waren die Werke von Cao Fei schon, auch die Biennale von Venedig hat sie schon bespielt. Nun ist sie in Düsseldorf mit einer Retrospektive zu Gast, die Werke von 1995 bis 2017 vereint und zuvor im MoMa-Ableger PS1 zu sehen war.