Eigentlich stehen Zeichen wie Emoticons und Icons ja stellvertretend für etwas in der realen Welt. Beim 1951 in Kalifornien geborenen Konzeptkünstler Matt Mullican ist das anders. Hier stehen sie für sich. Hier tun sie nur so, als würden sie für etwas anderes stehen. Und entwerfen einfach ihr eigenes Universum.