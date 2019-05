Bonner Kunstmuseum zeigt die "Kunst der Verwandlung"

Von Thomas Köster

Masken können verhüllen und verkleiden - und gerade damit offenbaren. In der Religion, im Karneval und in der Kunst. Im Kunstmuseum Bonn ist jetzt eine großartige Ausstellung zu sehen, die aufzeigt, wie Maler und Bildhauer in Moderne und Gegenwart Maskierungen nutzen.