" Es geht doch nicht nur darum, neue Kunst zu machen, etwas Fremdes, Neues zu machen, sondern es geht doch auch darum, Bewusstsein zu schaffen ", betont die Künstlerin dem entsprechend. Was etwa Steine angeht, so hat Bauermeister in ihrem Haus in Rösrath zur Bewusstseinsschaffung mit neuen Werken noch ein schier unerschöpfliches Potenzial in Gläsern gesammelt.