In der Bundeskunsthalle in Bonn startet am Dienstag (12.06.2018) die spektakuläre Re-Performance "House with the Ocean View" der internationalen Künstlerin Marina Abramović. Die Performerin Lyn Bentschik wird dabei zwölf Tage und zwölf Nächte in drei an der Wand hängende Räume einziehen.