Einige Werke räumen auf mit den romantisierenden und stereotypen Bildern, die wir kulturell bedingt oftmals von indigenem Leben in den Köpfen haben. Wer kennt hierzulande schon den grandiosen T.C. Cannon, ein Kiowa-Indianer aus Oklahoma, der mit Ironie und Witz gegen Vorurteile und Klischees über "amerikanische Ureinwohner" vorging. Und sich dabei von Matisse oder van Gogh ebenso wie von Robert Rauschenberg oder Bob Dylan inspirieren ließ (im Bild: Detail des 1972 fertiggestellten Gemäldes "All the Tired Horses in the Sun").