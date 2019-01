Besonders stolz ist man in Essen auf das Gemälde der rund 1.000 Jahre alten Dorfkirche des südwestlich von Weimar gelegenen Örtchens Gelmeroda, das Feininger 1926 in dem für ihn typischen Stil einer kubistischen Durchdringung der Wirklichkeit malte. Zu Recht. Denn "Gelmeroda IX" ist das einzige Gemälde der 13-teiligen Serie, das noch in Deutschland ist. Die meisten Werke befinden sich in den USA , wohin das Ehepaar Feininger 1937 vor den Nazis floh.