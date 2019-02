Richtig heftig wird es bei Mona el Gammal. Sie verwickelt die Besucher - auf Wunsch - in eine surreale Geschichte, bei der man ganz real über eine Kliniksituation in eine Science-Fiction-Story hineingezogen wird. Die Künstlerin aus Bochum lädt in ihrer 360-Grad-Arbeit dazu ein, an einer Standarduntersuchung des "Instituts für Methode" zur Gedankenkontrolle teilzunehmen.