Bis zu seinem Freitod 1938 in der Schweiz, von den Nazis als "entartet" diffamiert, ermalte und erschnitzte sich Kirchner in seinen Wohnateliers in Berlin, Dresden, Fehman und Davos fremde Welten, ohne dem Lärm und der flirrendenden Wirklichkeit der Großstadt den Rücken zu kehren. Beides findet in den Gemälden, Grafiken und Skulpturen seinen Niederschlag ("Das blaue Mädchen in der Sonne", 1910).