In den USA ist der 1978 in Ashevill, North Carolina, geborene Fotokünstler Lucas Blalock, gerade groß im Kommen. Er hat beim großartigen Stephen Shore studiert und viel von Jeff Wall gelernt. Sogar das New Yorker Museum of Modern Art ( MoMa ) hat bereits seine Werke angekauft. In Europa ist Blalock noch vollkommen unbekannt. Die Ausstellung im Museum Kurhaus Kleve soll dies ändern.

