Besonders deutlich wird dies in der Serie "Heads", die 2014 und 2015 entstand. In Aachen ist die 50-teilige Arbeit komplett zu sehen. Es sind Porträts von modernen, inzwischen ohne Augen, Münder oder Haare designten Schaufensterpuppen, die Clement in den Auslagen von Modegeschäften in Großstädten Europas en passant fotografiert hat. In ihrer Monumentalität illustriert die Reihe den Verlust von Persönlichkeit im Uniformen.