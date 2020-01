Der "Raum für junge Kunst" befindet sich in der Kölner "arthotek", in der man seit 1973 gegen einen geringen Jahresbeitrag (5 Euro) und eine ebenso geringe Leihgebühr (6 Euro) Kunst - vor allem Grafik, aber auch ein bisschen Skulptur - für jeweils zehn Wochen fertig gerahmt und gut verpackt mit nach Hause nehmen kann. 25 Artotheken gibt es in NRW; allein in Köln haben im vergangenen Jahr 350 Menschen dieses Angebot genutzt. Hier steht die künstlerische Leiterin Astrid Bardenheuer im riesigen Depot.