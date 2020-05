Wie andere Galeristen, so hat auch Gisela Capitain aus der Not eine Tugend gemacht und die Kunst, die sie an ihrem Messestand zeigen wollte, in die eigene Galerie geholt. Der Dialog zwischen den Generationen, Kontinenten und Stilen funktioniert hier in den intimen Räumen sogar noch besser als auf der wuseligen Messe. Trotzdem ist das natürlich nur ein schwacher Ersatz. Denn es geht ja nicht nur um Umsatz. Auch der Kontakt mit den internationalen Sammlerinnen und Sammlern, für den die Art Cologne seit Jahrzehnten eine entscheidende Plattform ist, fiel in diesem Frühjahr weg (Skulpturen von Monika Sosnowska, Vexierbilder von Seth Price, Gemälde von Jadé Fadojutimi).