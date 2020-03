Hier schauen "Vater und Sohn" des Künstlers "eXX99" in der Nähe der Südbrücke in Köln-Bayenthal auf den Rhein. Ein gutes Vorbild: also ab an die frische Luft, auf andere Gedanken kommen und Kunst genießen! Das Gute an Kunst im öffentlichen Raum ist: Man kann sie - meist - jederzeit besuchen, es kostet keinen Eintritt und Abstand halten ist kein Problem.