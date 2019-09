Aber selbst bei den Werken von Künstlern, die vom SED-Regime geachtet waren, zeigt sich eine erstaunliche Doppelbödigkeit. Hier ist vor allem der mehrmals mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnete Maler und Bildhauer Wolfgang Mattheuer zu nennen, von dem gleich mehrere Hauptwerke in Düsseldorf vertreten sind. So das symbolgeladene Gemälde "Die Flucht des Sisyphos" (1972), das problemlos als Kritik am Sozialismus gelesenen werden kann.