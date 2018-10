Überhaupt war Köln in den späten 60er Jahren künstlerisches Sammelbecken der Avantgarde. Das lag nicht zuletzt an Mary Bauermeister, die in ihrem Atelier in der Lintgasse alles versammelte, was in der bildenden Kunst und Neuen Musik später Rang und Namen hatte. Bauermeisters multiperspektivische "Linsenkästen" galten damals aber selbst für einen Kölner Museumsdirektor wie Kaspar König als "Weiberkram". Karriere machte sie dann in New York.